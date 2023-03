"Galilei" e "Regoli", San Rossore raddoppia

di Renzo Castelli

L’ippodromo di San Rossore presenta oggi uno degli appuntamenti più attesi con i due Handicap Principali, premi “Galileo Galilei” e “Federico Regoli”. Sui 2200 metri del premio “Galilei” si schierano oggi dieci cavalli fra i quali, pur nell’incertezza di una competizione ad handicap con 10 cavalli al via, Iagazgato e Xeres sembrano poter raccogliere i maggiori consensi. Sui 1600 metri del premio “Federico Regoli” si confrontano ben 15 specialisti del miglio fra i quali… non vi sono nomi eccellenti poiché la rosa dei papabili copre praticamente tutto il campo dei partenti. Al premio “Regoli” è abbinato quest’anno il “Memorial Silvio Parravni”. E’ noto a tutti il rapporto di fiducia che legò il trainer pisano a questo fantino di grande classe e serietà tanto da sostituire degnamente il to jocky Paolo Caprioli alla fine della sua carriera, Con i colori della Razza del Soldo l’accoppiata Regoli-Parravani vinse, fra l’altro, quattro edizioni del premio “Pisa”.

Il pomeriggio avrà numerosi altri motivi d’interesse con le due condizionate maiden, premi “Magistratura dei Satiri” e “Studio Oculistico Severino” rispettivamente sulla distanza del miglio e del doppio chilometro. Una corsa di particolare significato sarà il premio “Avis” con il quale si ricorda anche la giornalista Alessia Franchini, immaturamente scomparsa. Avis sarà all’ingresso dell’ippodromo con un punto informativo e con uno stand al parco giochi dove verranno regalati palloncini ai bambini. Nel corso del pomeriggio i fantini si recheranno al tondino per regalare ai bambini magliette e cappellini, presente Paolo Ghezzi, presidente Avis Pisa.

La corsa riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni ricorderà infine Alberto Brocca, il cavaliere dilettante scomparso in un tragico incidente di corsa due anni orsono.

Per il capitolo “iniziative per il pubblico”, oltre ai consueti “Dietro le quinte”, Ippolandia e “battesimo della sella” con i pony al parco-giochi, l’ippodromo di San Rossore presenta oggi lo spettacolo equestre di Ippocirco, già rinviato per la pioggia. Il gruppo, creato da Johan Ramires e Stella Bacchio, negli anni ha calcato la scena delle più importanti manifestazioni equestri nazionali e collabora da anni anche con il mondo del cinema. Oggi saranno accompagnati dai loro pony Spirit e Serafino in un esilarante cabaret equestre che sarà apprezzato dal pubblico di ogni età.

Sette le corse in programma, si inizia alle 14,20; questi i nostri favoriti. I corsa - Enger, Ficus Jode, Nabbeyl; II corsa - Cenaia, Kissymissy, Nire; III corsa - Whiteheaven, Lion Cub, Morning Glory; IV corsa -You Make Me Shever, Le Brown, Rooster; V corsa - Slowmotion, Bluspring, Antoninas; VI corsa - Igazgato, Xeres, Kadabration; VII corsa - Cool And Dry, Irish Girl, Hold On.