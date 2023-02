Etrusca: prima vittoria esterna? "A Imola può essere la volta buona"

"Sarà una partita da approcciare nel modo giusto per provare a rifare quello che abbiamo fatto domenica scorsa, abbiamo bisogno di una vittoria fuori casa che non abbiamo ancora mai ottenuto e chissà che stavolta non sia davvero la volta buona".

Suona la carica mister Alessio Marchini alla guida dell’Etrusca Basket che domani sarà impegnato a Imola in casa della Virtus Spes nella prossima partita di campionato, valido per il sesto turno del campionato di serie B.

I sanminiatesi sono carichi e motivati grazie al successo di 6 giorni fa che ha spazzato via le opache prestazioni precedenti rilanciandoli l’obiettivo salvezza diretta.

"Imola è stata una sorpresa di questo campionato, che ha brillato soprattutto nella prima parte del campionato centrando risultati importanti - prosegue Marchini, gioco veloce, squadra ben strutturata e con più di un protagonista. Un mix di atleti giovani, veloci e di esperienza capaci di mettere in difficoltà l’avversario di turno subito nei primi secondi delle azioni".

Sorvegliati speciali il playmaker Galassi, che può segnare da 3 punti come in penetrazione, accanto a lui la guardia Mladenov e Magagnoli solo per citarne alcuni.

All’andata i sanminiatesi persero per un soffio dopo però "aver condotto per quasi tutta la partita con vantaggi importanti fino a 18 punti - ricorda Marchini -. poi sul finale ci siamo spenti lasciando la vittoria a Imola".

In classifica la Virtus è nona con 18 punti, l’Etrusca dietro di 6 posizioni e altrettanti punti". Fischio d’inizio di questa sesta giornata del girone di ritorno, come sempre alle 18.