"Delicatissima la sfida contro l’Orvietana"

Torna domenica 16 aprile la stagione agonistica della serie D girone E dopo l’interruzione del 26 marzo per la disputa della 73esima Viareggio Cup e la festa di Pasqua di domenica scorsa. E questo finale di campionato si annuncia sempre più incerto perlomeno nel quadro che riguarda i playout e la retrocessione. Pronostici da tripla in queste quattro partite finali anche per tutte le avversarie dei rossoblu che si preparano ad affrontare domenica prossima al primo rendez-vous l’Orvietana al Comunale. Seguirà la trasferta a Gavorrano il 23,quindi ultima gara in casa col Flaminia il 30 e il 7 maggio chiusura con i Mobilieri a Sangiovanni Valdarno. I 35 punti della squadra di mister Bozzi in classifica per ora sarebbero garanzia di salvezza, ma le rivali sono a corta distanza: Grosseto e Ostia mare a 34, Tau Calcio 33, Orvietana 32, Trestina e Città di Castello 31, Terranova 30 Montespaccato 27.

Il pareggio di 1-1 che la squadra dei Mobilieri ha conquistato allo "Stefano" Lotti di Poggibonsi domenica scorsa con rete del difensore Denis Rossi – al primo gol in questa stagione – ha ridato fiducia e baldanza ai rossoblu. Soprattutto perché ottenuto con una formazione ’corretta’ per le assenze di Lici, Remorini e Fratini esprimendo con metodo e lucidità un gioco essenziale con ferrea determinazione e che ha rimosso le possibili traiettorie negative dopo lo scivolone con il Trestina. "Tutte le sfide sono importanti – dice il ds Bicchierai - ma quella con l’Orvietana è in prima fila. I ragazzi lo sanno non possiamo fallire. La posta in palio è troppo grande, spero che il mister Bozzi (nella foto sopra) abbia tutti a disposizione compreso Fratini. Con i cinque cambi avere una rosa al completo può significare cambiare il corso di una gara".

Intanto la società CRN di Livorno ha avviato i lavori per il nuovo look dello stadio Comunale rimuovendo l’inagibile tribuna centrale per far posto alla nuova istallazione. Le offerte per la realizzazione del nuovo impianto sono già state consegnate al Comune e la loro disamina è prevista la prossima settimana poi si procederà con l’assegnazione.

Luciano Lombardi