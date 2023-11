Cenaia, salta Çani

Sfuma sul gong il colpo Edgar Çani per il Cenaia. L’attaccante nato in Albania e cresciuto in Italia, ricordato soprattutto dai tifosi del Pisa per quel gol nella finale playoff contro il Foggia che portò alla promozione in B dei nerazzurri, era ad un passo dalla firma con il Cenaia ma ieri è arrivata la decisione, presa di comune accordo tra la società e il calciatore, di non proseguire. Alla fine della scorsa settimana Çani aveva svolto i primi allenamenti con gli arancioverdi ma la sua condizione fisica non è stata ritenuta idonea per essere fin da subito a disposizione di mister Massimo Macelloni. Il Cenaia infatti è alla ricerca di un attaccante. Nell’ultima partita, domenica all’Armando Picchi di Livorno, erano assenti sia Bruzzi (squalificato per 4 giornate, ne deve scontare ancora 3) che Manfredi, infortunato. Quilici e Macchia, autore del gol del momentaneo 2 a 1, non hanno sfigurato ma se gli arancioverdi, al loro primo storico anno in Serie D, vogliono provare a raggiungere la salvezza, hanno bisogno di alcuni rinforzi. Il primo, Christian Rustichelli, è arrivato la scorsa settimana e domenica a Livorno ha già fatto vedere buone cose. Si era pensato anche all’attaccante ex Serie A, Edgar Çani, calciatore con grande esperienza con passati anche all’estero, dal Polonia Varsavia al Leeds United, ma evidentemente occorreva troppo tempo per entrare in forma ed essere utile alla squadra di Macelloni. I dirigenti arancioverdi si sono messi fin da subito alla ricerca di un altro profilo, magari anche più giovane, ma che possa garantire disponibilità ed ottimo stato di forma già dalle prossime partite.

l.b.