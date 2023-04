Cavallini porta avanti la Cuoiopelli Zefi segna il pari per il Fucecchio

CUOIOPELLI

1

FUCECCHIO

1

CUOIOPELLI: Rossi, Berti (80’ Friuli), Guerrucci, Lucaccini, Mariani (85’ Pasquini), Cinelli, Cavallini (68’ Benericetti), Borselli, Andolfi, Tapparello (68’ Viligiardi), Bracci (90’ Mecca); a disposizione Pulidori, Faye Serigne, Bagnoli, Rudi. Allenatore Davide Marselli.

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini (50’ Giometti), La Rosa, Lecceti, Nannetti (70’ Banti), Del Colle (62’ Falaschi), Cenci, Zefi, Ceceri (83’ Masoni), Demi, Agostini (72’ Falconi). A disp.: Mannucci, Nardi, Silvano, Badalassi. Allenatore Lorenzo Dell’Agnello.

Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia (assistenti Lumetta di Piombino e Rocchi di Pontedera).

Marcatori: 25’ Cavallini, 63’ Zefi.

Note: ammonito Cavallini.

SANTA CROCE – Pari il derby del comprensorio del Cuoio tra Cuoiopelli e Fucecchio, ultima giornata di campionato, con i giochi già decisi sia per la Cuoio (ai play off contro il River Pieve) che per ilò Fucecchio, ampiamente salvo e lontano dalla zona spareggi. Partita a viso aperto, senza troppi tatticismi e con parecchi rovesciamenti di fronte.

Al 25’ la buona notizia per la Cuoiopelli è il ritorno al gol di Lorenzo Cavallini, rientrato da alcune domeniche dopo l’operazione al crociato e ieri titolare. Cavallini si è liberato di due avversari al limite dell’area e ha battuto Del Bino con un gran tiro finito nell’angolino. Un gol da categoria superiore. I biancorossi possono contare su Cavallini pienamente ristabilito per la semifinale dei play off di domenica 30 al "Masini" contro il River Pieve e, in caso di vittoria o pareggio dopo i tempi supplementari, nella finalissima contro il Fratres Perignano del 7 maggio. Il Fucecchio ha sbagliato un calcio di rigore al 55’ con il portiere Del Bino che ha calciato fuori. Dopo otto minuti il pareggio di Zefi che, in mischia, ha messo la palla alle spalle di Rossi. Il Fucecchio ha colpito una traversa con Demi.