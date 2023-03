Calcio Promozione

Il campionato di Promozione si conclude con la certezza della promozione dello Sporting Cecina e della retrocessione del Ponsacco 1920. Invece, sia per quanto riguarda l’accesso ai play off che ai play out, l’ultimo turno di campionato sarà decisivo. Nella parte alta della classifica la Geotermica, unica squadra certa di partecipare agli spareggi finali, ospiterà sul proprio campo lo Sporting Cecina. In caso di vittoria della compagine di Larderello potrebbe essere messa in discussione l’accesso ai play off sia del Castiglioncello ma anche dei Colli Marittimi che dell’Urbino Taccola. Il Castiglioncello, che ospita il San Miniato, deve puntare a vincere, ma anche il San Miniato vorrebbe i tre punti perché potrebbe in estremis tirarsi fuori dalla zona play out. Lo stesso dicasi per l’Urbino Taccola che ospita il pericolante Gambassi in quanto deve prestare orecchio ai risultati dagli altri campi. Non si sottrae dallo stesso discorso i Colli Marittimi che vanno a Grosseto a far visita all’Invicta Sauro che, anch’essa, cerca punti preziosi per non essere risucchiata nei play out. Sono tutti incontri difficili, i cui risultati finali potrebbero condizionare, sia positivamente che negativamente, la classifica finale di una buona parte di squadre. Sulla carta potrebbe apparire tranquilla la partita che il Ponsacco, già retrocesso, va a giocare a Piombino. Ma il locali punteranno a vincere perché, in teoria, potrebbero salvarsi direttamente. Infine il Saline, già matematicamente salvo, sul campo di Cecina, ospiterà l’Atletico Etruria, unica compagine che, con la vittoria di domenica scorsa sul Piombino, è sicura di partecipare ai play out. Un’ultima giornata di campionato di Promozione tutta vivere. Inizio ore 15.30.

Pietro Mattonai