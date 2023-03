Basket giovanile

Lorenzo Scardigli vestirà la maglia azzurra della Nazionale di basket Under 15. Un atleta promettente che ha iniziato a palleggiare ancora prima che a scrivere. Lorenzo, residente a San Miniato classe 2008, ha infatti appena ricevuto la convocazione dal Settore Squadre Nazionali.. Ed è la seconda volta che "Lollo" come viene affettuosamente chiamato in palestra viene selezionato da coach Nocera: la prossima settimana è atteso dallo staff Nazionale insieme ad altro 19 talentuosi. Gioia infinita per la storica società biancorossa, dal 1950 attiva sul territorio per formare le giovani generazioni.

"Lorenzo è la punta dell’iceberg di un settore vivace e in crescita, capace di coinvolgere più di 100 bambini nel solo minibasket e cinque gruppi giovanili maschili e femminili – dichiara la società - sotto la guida dei responsabili tecnici Tommy Regoli e Renato Quartuccio, sono impegnati più di 15 tra istruttori e allenatori, spesso cresciuti sul campo con la Canotta Biancorossa prima di passare al ruolo di educatore. Tanti i ragazzi convocati durante la stagione negli allenamenti di selezione delle varie rappresentative regionali, comprese quelle femminili, con Sara Panchetti e Sofia Capozio a fare da portabandiera di un settore rosa in evoluzione. Una passione contagiosa che coinvolge un’intera comunità che cresce e si diverte all’ombra della Rocca e che crea le condizioni perché il talento possa sbocciare grazie all’aiuto di dirigenti, allenatori, compagni di squadra". Un vivaio giovanile che ha già arricchito il palmares della società grazie al Titolo di Campioni Toscani Under 15 che ha portato l’Etrusca ai vertici regionali e poi alle Finali Nazionali di categoria.