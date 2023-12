Ambra Cavallini vince nettamente contro Nottolini

Ambra Cavallini

PONTEDERA: Casarosa (L), Andreotti 16, Donati 11, Roni 17, Simoncini 6, Marocchini 2, Meini 2. Ne Chericoni, Casarosa G., Melani, Fenili, Martelli. All. Puccini, vice Viviani.

NOTTOLINI: Diagne 1, Cusma 6, Lunardi 6, Grucka, Secciani 9, Sgherza 10, Fatone 1, Catani 5, Zarattini 2, Venturi (L). Ne Mammini, Meoni, Zarattini, Castaldi. All. Malucchi, vice Innocenti.

Successione set: 25-20; 25-17, 25-17.

PONTEDERA - Netta vittoria per l’Ambra che supera agilmente la rivale lucchese sostenute dal pubblico di casa e trascinate dalla centrale Andreotti, miglior realizzatrice con 16 punti. Team Ambra sempre avanti, al comando per tutta la ghara con margini anche di 11 punti di vantaggio. "Abbiamo sicuramente fatto un passettino avanti dal punto di vista mentale dopo la vittoria del turno precedente a Roma – dice coach Alessandro Puccini – abbiamo acquisito ancora più consapevolezza, frutto di un lavoro intenso in palestra. E’ stato importante vincere, con parziali bassi, per dare un segno chiaro, che noi ci siamo. Abbiamo affrontato uno percorso tra alti e bassi e i bassi ci hanno aiutato a crescere, a metabolizzare le sconfitte nella maniera giusta investendo su di noi".