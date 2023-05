Ambra, buon debutto in gara 1 per i playoff "Vittoria piena. Ora sotto con il match di ritorno"

Debutto vittorioso dell’Ambra Cavallini in gara-1 dei playoff. Le pontederesi del presidente Fabio Donati hanno vinto per 3-0, imponendosi a Torre Annunziata contro la CO.GE.VO.NA Napoli con i seguenti parziali: 25-23; 25-18; 25-16. Questi i punti messi a segno dalle biancoblu di coach Puccini: Chericoni 3, Andreotti 6, Donati 13, Roni 12, Meini 2, Simoncini 12, Casarosa libero. Nono sono state usufruite: Bernardeschi, Lari, Pagliazzo, Sgherri e La Rocca.

"Siamo felicissime del risultato ottenuto – ha detto capitan Ambra Donati -. Non erano né una partita, né un campo facili. Ci confrontavamo con una buona squadra composta da giocatrici di esperienza. Siamo state brave ad esprimerci al meglio, conquistando la vittoria piena. Siamo concentrate per la gara di ritorno. Un grazie anche ai nostri tifosi al seguito in Campania. Vi aspettiamo tutti a sostenerci domenica al Pala Zoli alle 18". Primo set ostico, con le padrone di casa, caricate dal tifo, agguerrite e determinate. Poi le Ambra’s hanno preso il controllo della gara e, dopo aver vinto il primo parziale per 25-23, hanno condotto il gioco negli altri due: 25-18 e 25-16. "La società ha organizzato benissimo la trasferta, non è mancato niente, è stata presente, creando il morale giusto. Nell’impianto del match clima di gara caldo, ma rispettoso e corretto. Detto questo, eravamo fuori casa e lo avvertivamo. Le ragazze sono state molto brave. Tranne che nel primo set, con le campane incalzanti, siamo riuscite a dirigere il gioco facendo quanto predisposto, risultando precise e incisive. Ora testa al ritorno perché è stata disputata solo la prima partita. La strada è ancora lunga per ottenere qualcosa di importante". Marco Lepri