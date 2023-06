Allievi, la tre giorni Ventuno squadre al via

PONSACCO

Il vice sindaco di Ponsacco Massimiliano Bagnoli e l’assessore allo sport Francesco Vanni con il presidente della Ciclistica Mobilieri Franco Fagnani, hanno tenuto a battesimo la "Tre Giorni" ciclistica per la categoria allievi nel ricordo di Silvano Marchetti per una vita intera dirigente silenzioso e instancabile nel suo lavoro a favore della società ponsacchina.

L’attesa manifestazione giovanile nel prossimo weekend, da venerdì a domenica, a cui si aggiungerà la tradizionale gara del 4 giugno al mattino per esordienti 1° e 2° anno, con partenza da Val di Cava ed arrivo a Ponsacco. Alla presentazione anche il presidente regionale del ciclismo Saverio Metti, il consigliere Federico Micheli e il presidente provinciale Nicola Procino. Non poche le difficoltà incontrate nell’allestire l’inedita gara, prima del genere in Italia, ma la Ciclistica Mobilieri ha voluto questa gara, vanto e orgoglio, nel ricordo di Silvano per 70 anni ineguagliabile nel suo impegno e lavoro.

Al via saranno 21 le squadre, delle quali 13 toscane, le altre arrivano dalla Sardegna, Campania, Lazio Umbria, Veneto, Lombardia. Tre le maglie speciali in palio; quella rossa per il leader della classifica a punti, gialla per i traguardi volanti, bianca per i giovani.

Le tappe che terranno banco questo fine settimana: domani, venerdì 2 giugno alle ore 15 cronometro individuale di 10 chilometri su di un percorso pianeggiante. Sabato 3, ore 15 gara in linea di 61,4 chilometri con due passaggi dalla salita di Peccioli; domenica 4 ore 15 l’ultima gara di km 64,2 con la salita di Terricciola.

Ritrovo, partenze e arrivi nelle tre giornate di gare dall’Enoteca Le Melorie di Fagnani nel Viale Italia.

Antonio Mannori