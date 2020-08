Pontedera, 21 agosto 2020 - "Possono processare me ma non tutti gli italiani". T shirt bianca e microfono in mano, sotto un sole cocente, Matteo Salvini saluta la folla al mercato di Pontedera. Il leader della Lega è sul palco insieme a Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alle regionali, in una delle terre "rosse" per eccellenza. Una delle zone in cui in questi anni il Carroccio ha eroso consensi alla sinistra, in una provincia di Pisa che ha poi visto anche il capoluogo andare al centrodestra. LETTERA DELLA CONSIGLIERA PD A SALVINI: "COSA VUOLE INSEGNARCI?" - LEGGI

"Dateci modo di mandare via la Azzolina, incapace e incompetente. Al ministro della scuola chiediamo a che ora si accompagnano i bimbi, a che ora si vanno a prendere, quanti insegnanti ci sono, dove mangiano o vanno a fare ginnastica e questa pensa alle mascherine e ai banchi con le rotelle. Una scuola libera e sicura", dice Matteo Salvini toccando il tema scuola.

"Il Pd perché lo chiede l'Europa vuole cancellare Quota 100 e tornare alla legge Fornero. Se proveranno a tornare alla legge Fornero faremo le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché è una legge ingiusta, sbagliata, immorale", ha poi detto il leader della Lega. Che si sofferma sul processo del caso Open Arms per cui è imputato a Catania a settembre: "Possono processare me ma non tutti gli italiani".