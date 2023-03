La sceneggiatrice Donatella Diamanti sarò premiata nella sua Montopoli

Donatella Diamanti

Montopoli in Val d'Arno, 28 marzo 2023 – Sabato primo aprile alle 11 nella sala consiliare del Comune di Montopoli in Val d'Arno, l'amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento a Donatella Diamanti, scrittrice e sceneggiatrice, nonché cittadina di Montopoli.

A conclusione del cartellone dedicato alle donne "Una. Nessuna. Centomila" il Comune di Montopoli in Val d'Arno conferisce un riconoscimento a Donatella Diamanti come omaggio alla sua carriera. Conduce Elia Billero.

Donatella Diamanti è una scrittrice, docente di drammaturgia e sceneggiatura. Ha all’attivo un’intensa attività drammaturgica sia per spettacoli rivolti ai ragazzi, sia per il serale, dove la più proficua collaborazione è senza dubbio quella con l’attrice Katia Beni. La sua avventura televisiva è iniziata come dialoghista in Un posto al sole e da quel momento non si è più fermata. Fra le molte serie di cui è stata sceneggiatrice e head writer per RAI citiamo La Squadra, Medicina generale, Nero a metà, Tutto può succedere, Pezzi unici e i recenti Fiori sopra l’inferno e Resta con me, oltre al coordinamento editoriale de La legge di Lidia Poet, in onda su Netflix.

Per il cinema ha sceneggiato il film Viola di mare. Dal 2012 al 2016 ha assunto la direzione artistica del Centro di Produzione Teatrale La Città del Teatro. Con un folto gruppo di scrittrici italiane ha pubblicato racconti in antologie edite da Mondadori, Sperling & Kupfer, Piemme, Giunti (i cui diritti d'autore sono sempre stati devoluti a progetti volti alla difesa e emancipazione delle donne) e un romanzo La restauratrice di matrimoni, edito da Sperling & Kupfer.