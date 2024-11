Voragine sul viale Porretti. Traffico deviato

VOLTERRA

Viale Porretti, una delle arterie principali che costeggiano il centro storico, sarà chiuso da zona Gioconovo fino a Porta Fiorentino per un grosso cedimento del manto stradale. E’ accaduto ieri pomeriggio quando, a causa di un’importante perdita all’acquedotto pubblico, il terreno sotto la sede stradale è collassato, creando nella carreggiata un cratere profondo circa 2 metri. La zona di Gioconovo è rimasta senza acqua. Ne ha dato comunicazione ieri il sindaco Giacomo Santi. La strada ha ceduto circa all’altezza del parcheggio per residenti di Vallebona, a un pugno di metri dal teatro romano.

"Attualmente sono in corso i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’area, al fine di garantire la pubblica incolumità e la riapertura della strada nel più breve tempo possibile - è quanto fa sapere il sindaco - Al momento il parcheggio di Vallebona riservato ai residenti e quello prospiciente il teatro romano sono utilizzabili. L’erogazione dell’acqua è stata sospesa nella zona del Gioconovo. Ci scusiamo per il disagio e invitiamo a prestare la massima attenzione, seguendo le indicazioni della segnaletica temporanea e del personale sul posto". Ieri, nel luogo dove si è spalancata la voragine sull’asfalto, hanno lavorato i tecnici di Asa e operai e tecnici del Comune. La tubazione sarà riparata in tempi brevi, mentre resta il problema di sanare il grosso cedimento stradale e di effettuare, quindi, una viabilità alternativa in città dato che, come detto, viale Porretti rappresenta una delle principali vie di transito al di fuori delle mura cittadine, che collega vari punti e quartieri della città.