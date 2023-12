Volterra e il "giallo" ortopedico. Le domande formulate da Petrucci. L’Usl risponde: "Sì, è presente"

È presente un ortopedico all’ospedale di Volterra? Intorno a questa domanda ruota l’interrogazione proposta dal consigliere regionale Diego Petrucci. Nel testo l’esponente di Fratelli d’Italia ricostruisce la vicenda di una paziente di 45 anni originaria di Volterra che in estate si sarebbe fratturata l’astragalo, con conseguente sub lussazione dell’astragalica, e che sarebbe stata portata prima all’ospedale di Cecina dove avrebbe aspettato un lungo lasso di tempo prima di ricevere assistenza e poi sarebbe stata seguita a Pontedera, nonostante lei avesse espresso la volontà di proseguire le cure e di sostenere un possibile intervento a Volterra. "Nell’occasione – scrive Petrucci – la signora sarebbe stata informata sul posto che presso il presidio di Volterra non sarebbe stata presente la figura dell’ortopedico e che per tale motivo, molto probabilmente, sarebbe stata trasferita all’ospedale di Pontedera".

Da questa vicenda scaturiscono le domande del consigliere di Fratelli d’Italia: "Com’è andata questa vicenda? È vero che la paziente ha aspettato nove ore al pronto soccorso? E soprattutto c’è oppure no l’ortopedico all’ospedale di Volterra?". La risposta in forma scritta è arrivata all’assessore regionale Simone Bezzini dalla direttrice generale dell’Usl Nord Ovest Maria Letizia Casani. Nel documento la dirigente smentisce entrambe le accuse: "Relativamente al quesito che chiede se sia vero che la paziente ha stazionato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cecina per nove ore – scrive – si precisa che la paziente risulta arrivata alle ore 1.47 del 27 agosto, è stata visitata dal medico alle 1.56 con immediata richiesta di radiografia. Alle 2.57 il medico del pronto soccorso forniva all’ortopedico le immagini radiologiche. Lo specialista dava indicazione di predisporre la paziente per il ricovero , che sarebbe avvenuto la mattina dopo, in quanto quella notte non erano disponibili posti letto liberi. Il percorso di pronto soccorso si è quindi completato nell’arco di poco più di un’ora". Poi c’è l’aspetto che riguarda più da vicino l’ospedale di Volterra. "Si precisa che – continua – l’ortopedico è presente di guardia nei giorni feriali, in orario 8-20, il sabato e i festivi 8-14. Nel restante orario, pomeriggi dei sabati e dei festivi e tutti i notturni l’ortopedico garantisce la pronta disponibilità".