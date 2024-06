Volo di 5 metri dal tetto: grave operaio 24enne

Castelfranco (Pisa), 11 giugno 2024 – Gravissimo infortunio su lavoro in una azienda di prodotti chimici per conceria di Castelfranco. Un operaio di 24 anni, tecnico della ditta Gemata di Vicenza, era appena salito sul tetto per andare a verificare il funzionamento di alcune ventole. A un tratto, forse dopo essere inciampato, è precipitato per cinque metri procurandosi fratture a braccia e gambe e contusioni in tutto il corpo. Il ferito, che abita a Santa Croce, è stato trasportato con l'eliambulanza Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi dove sono in corso accertamenti. Durante le operazioni di soccorso è sempre rimasto cosciente, anche se stravolto dal dolore. Sul posto ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce con infermiere, automedica, carabinieri, medicina del lavoro e vigili del fuoco.