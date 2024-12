Visite, screening ed esami gratuiti. Idea di Confcommercio e Memento

PONTEDERA

La sede di Confcommercio di via Sacco e Vanzetti a Pontedera apre le porte per la prima volta a visite, screening ed esami gratuiti per la cittadinanza. In particolare per gli over 65. L’iniziativa, in programma giovedì 12 dicembre dalle 14 alle 17, è resa possibile grazie alla collaborazione tra il centro di neuroriabilitatazione interdisciplinare Memento e Confcommercio Provincia di Pisa.

"Una nuova importante opportunità che vogliamo estendere a tutti i gli imprenditori e cittadini dell’intera area della Valdera, e ovviamente di chiunque vorrà cogliere questa preziosa occasione, mettendo a disposizione la nostra sede di Pontedera – afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – Un’iniziativa resa possibile dall’impegno, le competenze e la capacità di fare rete di una squadra di professionisti in grado di offrire servizi altamente qualificati, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di molti pazienti, avvalendosi anche di preziose collaborazioni che consentono di offrire un servizio ancor più completo e integrato".

Quella ideata da Confcommercio e Memento è un’opportunità molto importante per molte persone. Sia per chi vuole avere un primo approccio verso questo tipo di controlli e screening sia per chi ha già dei dubbi su questi aspetti della propria salute e vuol approfittare di questi controlli per ulteriori accertamenti. Per effettuare gli esami è necessaria la prenotazione contattando il numero 331 6889241.

"A due anni dall’inaugurazione del nostro centro di neuroriabilitazione, successivamente dedicato alla memoria di Gianna Gambaccini, vogliamo proseguire la nostra campagna ai fini di una corretta informazione e un’attenta prevenzione sui temi della salute – spiega Antonio Melani, responsabile area di prevenzione di Memento – Quella offerta da Confcommercio è un’importante opportunità che permetterà di effettuare gratuitamente uno screening cognitivo e motorio e le visite saranno effettuate dai neuropsicologi Alfonso D’Apuzzo ed Emanuele Colombini. Un appuntamento dedicato in particolare agli Over 65, ma aperto a tutti coloro che vorranno effettuare un esame specifico per una consulenza sempre più efficiente e puntuale".