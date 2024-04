Visita in pediatria e ritrovo dei club

Fervono i preparativi in casa Vespa Club Pontedera dove tutti i soci sono pronti ed in fibrillazione per far sì che l’evento possa funzionare al meglio, come i migliori ingranaggi ben rodati sanno fare. Questa mattina il V.C. Pontedera visiterà il reparto di Pediatria del Lotti con tanto di Vespa elettrica da mostrare ai bambini ricoverati mentre in tarda mattinata ci sarà l’omaggio al comune di Calcinaia dello storico piaggista Gianfranco Gemmi. Nel pomeriggio dalle 18 i vespistidi tutti i V.C. toscani si ritroveranno al centro sportivo Oltrera per una prova generale e alle 18.30 verrà presentato in anteprima il libro storico ’70 anni di Vespa Club Pontedera’ con galleria di immagini e ricordi. Per domani pomeriggio alle 18 è in programma l’inaugurazione della rotonda del Chiesino.