Visita guidata per tutti all’area biosostenibile di 3.000 nuovi alberi

Unicoop Firenze, il Comune di Montopoli e Legambiente hanno organizzato per domani una doppia visita guidata per conoscere il Bosco di Montopoli il primo bosco biosostenibile e partecipato d’Italia, nato su un ex terreno industriale bonificato. Le visite avranno un momento in aula, costruita con materiale sostenibile, per poi dedicarsi alla conoscenza del bosco con le esperte guide di Legambiente.

Si tratta di una sorta di anteprima rispetto a quanto avverrà a primavera, quando riprenderanno le visite delle scuole e dei soci Coop. Una data, quella del 30 novembre, pensata principalmente per i cittadini e le cittadine di Montopoli che avranno così modo di scoprire la trasformazione di un’area che hanno visto cambiare sotto i loro occhi, giorno, dopo giorno. Dal cemento a un’oasi verde: su 6 ettari di terreno, a Montopoli sono stati piantati 3000 nuovi alberi che, secondo le stime, in 10 anni potranno assorbire 170 tonnellate di CO2 e una mole consistente di altri inquinanti (polveri fini, ossido di azoto, ecc), mentre, a 20 anni, il “risparmio” di Co2 sarà di 600 tonnellate e a 30 anni di 1400 tonnellate. Per la viista è necessaria la prenotazione on line.