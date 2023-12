Viola il divieto di avvicinarsi. Arrestato

Non doveva avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna. Invece l’ha fatto. Violando una prescrizione e per questo è stato arrestato. Una lite ha fatto scattare l’allarme. Tanto che, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in un comune del volterrano, i militari della Compagnia di Volterra, su attivazione della centrale operativa sono intervenuti in un’abitazione a verificare cosa stessa accedendo. Qui i carabinieri – secondo quanto ricostruito – hanno trovato una donna in forte stato di agitazione ed il compagno, già noto ai militari, che recentemente era stato

destinatario del provvedimento di divieto di avvicinamento ai

luoghi frequentati dalla signora, emesso dell’autorità

giudiziaria.

La donna, si apprende, all’esito di tutti gli accertamenti di rito e di legge, è stata affidata alle cure dei sanitari, per essere

sottoposta ad accertamenti ed intraprendere un percorso di tutela.

L’uomo, invece, dopo essere stato accompagnato in caserma per espletare tutte le formalità previste – che sono state attivate dopo aver avvisato l’autorità giudiziaria competente – è stato tratto in arresto per aver violato l’obbligo che gli era imposto, e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice del tribunale di Pisa.