Vespa world, bilanci e proposte. Sì all’idea di un appuntamento fisso: "Questo entusiasmo va coltivato"

Festeggiano gli esercenti del settore food di Pontedera. Durante i Vespa World Days dello scorso weekend baristi e ristoratori hanno più che raddoppiato l’incasso rispetto agli altri fine settimana. Meno entusiasmo invece da parte dei commercianti del centro che durante la festa della Vespa hanno visto crollare il proprio fatturato. Se da una parte bar, pub, ristoranti, gelaterie e pizzerie si sono goduti queste serate con ricavi paragonabili a due o tre notti bianche di fila, dall’altra i negozianti hanno perso i clienti abituali, quelli del sabato soprattutto, che per un timore, di fatto infondato, di non trovare parcheggio o restare imbottigliati nel traffico, hanno scelto di rimandare gli acquisti.

"È un bilancio in chiaroscuro quello che riguarda le attività pontederesi – spiega Alessandro Lonsi, presidente del Centro Commerciale Naturale – chi pensa solo alla cassa non sorride, chi invece pensa alla città ed al possibile strascico che questo evento potrà avere su Pontedera non può che dirsi soddisfatto. L’afflusso in città è stato notevole, sicuramente una bella vetrina per la città e per il commercio". Un bilancio che ricalca quelli degli ultimi maxi-eventi, come le notti bianche o granata che siano, che si sono tenuti negli scorsi anni: bene bar e ristoranti, segno meno per i negozi. "Per questo durante l’anno con il nostro brand We Are Pontedera vogliamo promuovere un calendario di piccoli eventi che siano più frequenti, da tenersi nel fine settimana, soprattutto il sabato quando si lavora di più" dice Lonsi. "Adesso confidiamo che lo scalpore mondiale che ha avuto questa straordinaria manifestazione porti gente a Pontedera anche nelle prossime settimane. Abbiamo infatti chiesto all’amministrazione comunale che le bellissime maxi Vespa installate sul corso restino ancora un po’, in modo che possano diventare un’attrazione per chi visita la città". E sulla volontà del coordinatore dell’evento, Eugenio Leone, che il compleanno della Vespa venga festeggiato ogni anno. "Questo entusiasmo va coltivato – dice Lonsi – Pontedera si è fatta trovare pronta e si merita altre giornate così una volta all’anno". Il ciclone appena passato a Pontedera conferma una volta in più quanto sia importante il legame tra la città ed i motori, anche in chiave turistica. Da domani pomeriggio piazza del mercato sarà di nuovo protagonista con il via ad Expo Motori 2024 che durerà fino a domenica (è previsto il mercato settimanale del venerdì). Il weekend successivo, quello del 4-5 maggio, arriverà invece il campionato italiano Motoraid, una marcia di precisione in giro per la Valdera, con partenza e arrivo da Pontedera. Ancora persone in arrivo, ancora turismo sportivo.