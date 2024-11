Effetto Natale. Ruota panoramica e tante sorprese

PONTEDERA

Domani pomeriggio si accendono le luci natalizie in centro. Parte Natale ad Arte 2024, che vedrà l’omaggio ai due artisti Enrico Baj, autore del celebre Muro di Baj, e Giorgio Dal Canto, conosciuto come Babb. A 100 anni della sua nascita, Baj sarò celebrato con 100% Baj, l’omaggio nell’atrio e sul balcone di Palazzo Stefanelli e nel sottopasso di via della Stazione Vecchia e al Palp. Sempre al Palp, dal 6 dicembre, la retrospettiva ‘Babb. Vita, opera e bugia’. Ma ci saranno anche mercatini di Natale, giostre e attrazioni volute dal Centro commerciale naturale. In piazza Garibaldi, da metà novembre a metà gennaio, arriverà una ruota panoramica, che si andrà ad insediare tra piazza dei pini e via della Misericordia, senza che nessuna strada venga chiusa. Una zona individuata come strategica in quanto vicina al centro, quindi alle piazze principali della città e al corso, ma dove non crea problema alle attività commerciali. Altra novità di questo Natale pontederese saranno i mercatini di Natale, divisi sempre tra piazza Garibaldi e via Palestro.

E poi il Christmas Park. Una zona dedicata ai più piccoli in piazza Belfiore con una giostra e altre attrazioni. Confermatissimo poi lo Skating palace, la pista del ghiaccio nel piazzale del Panorama che aprirà le danze a partire da sabato 23 novembre. Altra novità la Baita di Babbo Natale, che arriverà il 16 novembre per restare in città fino al 26 dicembre. Qui si troveranno laboratori creativi e lo spazio per lasciare la letterina a Babbo Natale.