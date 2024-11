Verde pubblico, doppio evento. Mostra in Comune e convegno. E spuntano nuovi alberi

CALCINAIA

Il Comune di Calcinaia ha dedicato due giorni alla giornata nazionale degli alberi, con una serie di iniziative per sensibilizzare sull’importanza del verde pubblico e valorizzare il patrimonio arboreo del territorio. La manifestazione è iniziata con l’inaugurazione di una mostra d’arte nell’atrio del municipio, organizzata in collaborazione con l’associazione Eliantus, dove l’esposizione presenta quadri realizzati dagli artisti del laboratorio dell’Università della Terza Età di Ponsacco. L’idea di collocare la mostra in uno spazio frequentato come il Municipio è stata pensata per garantire la massima visibilità ai cittadini, offrendo l’opportunità di apprezzare le opere. "Abbiamo inaugurato la mostra – ha spiegato l’assessore all’ambiente, Flavio Tani – e ora il workshop di questa sera vuole mostrare tutto il percorso fatto dal nostro comune in favore dell’ambiente".

Il workshop ha dato modo di scoprire gli ultimi quattordici anni del patrimonio arboreo, dalla mappatura degli alberi alla valutazione del loro stato di salute e dell’ombra prodotta, presentando inoltre il piano del verde, un progetto che guarda al futuro della gestione ambientale del territorio. "Gli alberi possono avere un’influenza estremamente positiva sotto tanti aspetti – ha dichiarato il Sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi – in particolare per quanto riguarda la criticità del cambiamento climatico, in quanto hanno una funzione di rifrigirazione naturale e questo per l’estate è importante perché per l’inverno hanno la capacità di convogliare, drenare e anche reggere i terreni contro le abbondanti piogge". La due giorni ha visto anche la messa a dimora di alcuni alberi grazie all’associazione Ipa che ha donato 4 lecci: 2 in piazza Noves e 2 al centro Montessori.

Andrea Martina Torre