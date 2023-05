Ventunesima edizione Il sostegno delle realtà private e pubbliche ai giovani studenti

PONTEDERA

Come tutte le altre edizioni del Campionato di giornalismo-Progetto Cronisti in classe, anche questa ventunesima è stata possibile grazie al sostegno degli sponsor. Banche, Fondazioni, imprese di servizi, associazioni e anche il mondo del volontariato quest’anno ha aderito al sostegno del progetto. In questa pagina pubblichiamo le foto delle premiazioni di Fondazione Piaggio, che ha aderito all’iniziativa fornendo gratuitamente l’auditorium del bellissimo Museo Piaggio che anche ieri mattina, durante la premiazione, era visitato da numerosi turisti (la maggior parte stranieri) richiamati dalla mitica Vespa e non solo. Così, Liviana Canovai, che fa parte del consiglio di Fondazione Piaggio ha consegnato un fascicolo con stampe, disegni, vecchie foto che sintetizzano la storia della Vespa a sei classi (5^ Primaria Le Melorie e 5^ Primaria Giusti del comprensivo Niccolini di Ponsacco, 3^ A della Secondaria di Castelfranco, 2^ A, 3^ A e 3^ B della Secondaria "da Morrona" di Terricciola dell’istituto comprensivo Pertini).

Conad, con i rappresentanti dei due esercizi cittadini (Paolo Guerrieri e Paolo Ercolani) ha consegnato due buoni spesa alle 2^ B ed E della Curtatone e Montanara, una delle tre Secondarie di primo grado cittadine, mentre Maurizio Ventavoli di Anbi (Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di tutela del territorio) ha premiato la 2^ D della Secondaria Carducci di Santa Maria a Monte. Catia Petri, che alla premiazione ha rappresentato il gruppo Fratres della regione Toscana, ha consegnato i riconoscimenti dei donatori di sangue alla classe 3^ A della Secondaria di Buti, mentre poeterà direttamente a scuola il premio alla 2^ E della Secondaria Sacchetti di San Miniato che ieri mattina non ha potuto partecipare alla premiazione.