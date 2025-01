"Vanni si informi. Sul bilancio siamo in regola"

SANTA MARIA A MONTE

"Dispiace che per visibilità Alberto Fausto Vanni compaia sulla stampa senza essersi documentato". Lo dice la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela del Grande (nella foto) in risposta alla critica di Vanni (Azione, Repubblicazioni e SMaM Civica) sulla mancata approvazione del bilancio di previsione. "Chi ritiene di essere un soggetto politic, ha il dovere di acquisire competenze – spiega Del Grande – Vorrei ricordare che il Ministero dell’Interno, con decreto del 24 dicembre 2024, ha ufficializzato il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2025. Quindi il Comune di Santa Maria a Monte è rispettoso della normativa e non è vero che non ha adempiuto. I progetti vengono portati avanti, privilegiando, quelli i cui finanziamenti siano a fondo perduto, senza aggravare il bilancio".