Vandali negli spogliatoi del campo sportivo

Hanno mandato in frantumi i vetri delle porte degli spogliatoi, utilizzando probabilmente una mazza oppure un utensile analogo. Per fortuna poco altro all’interno, con qualche suppellettile gettato a terra. Atto vandalico nella notte tra giovedì e venerdì, al campo sportivo di Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto. La notte scorsa i soliti ignoti sono entrati nell’impianto che è situato nella parte bassa del paese famoso per la pizza e per il Carnevale dei bambini. Siamo in pieno Padule, una zona piuttosto isolata e buia di notte.

Gli autori del blitz ne hanno approfittato per introdursi al di là della recinzione e del cancello. Dopo aver assestato qualche colpo a diverse porte, spaccando i vetri, si sono messi a perlustrare l’area. Ma da una prima stima non mancherebbe nulla, quindi è più logico che si sia trattato di un dispetto, della volontà di distruggere ciò che è di tutti, senza la finalità del furto. La vicenda sarà segnalata alle forze dell’ordine. La pista della bravata giovanile è quella più accreditabile.

Nel frattempo il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti (nella foto), commenta: "Non ho parole, un fatto da condannare assolutamente. Non è tanto per la porta rotta e il danno comunque contenuto, quanto il gesto, mancanza di rispetto per le cose pubbliche. In quel punto non ci sono telecamere di videosorveglianza, si trovano poco più in là, in corrispondenza dell’isola ecologica".

Massimo Stefanini