Case di riposo, scatta l’ora della terza dose

Valdera-Cuoio, 5 ottobre 2021 - Le fiale sono iniziate a planare nel cuore delle prime Rsa della Valdera e della zona del Cuoio: è scattata a partire da ieri la campagna di immunizzazione con la terza dose di vaccino per gli anziani ospiti nelle case di riposo, così come previsto dalla Regione Toscana.

Non si tratta di una partenza in massa per tutte le strutture, ma il terzo ciclo vaccinale si dovrebbe concludere nelle Rsa entro breve, ipotizzando come lasso di tempo la prima decade del mese. Le iniezioni del siero hanno riguardato ieri la Rsa di Forcoli, I Maggi di Buti, con i primi nove ospiti su 18 che hanno ricevuto il siero anti Covid, la Rsa Fondazione Madonna del Soccorso di Fauglia.

Nella zona del Cuoio, la terza dose è arrivata per i nonni residenti nella Rsa Madonna del Rosario di Orentano, gestita dalla Fondazione ‘Madonna del Soccorso’ Onlus, fra le prime strutture residenziali per anziani non autosufficienti, afferente all’area della Asl Toscana Centro, a somministrare la terza dose di siero.

«Siamo molto contenti di avviare questa nuova fase di vaccinazione, che riguarda proprio le categorie più fragili della popolazione, ossia gli anziani non autosufficienti – spiega il direttore della struttura Riccardo Novi - voglio ringraziare la dottoressa Rossella Boldrini, il dottor Amico e il direttore della Sds Franco Doni per l’attiva collaborazione assicurata a tutte le strutture in questa fase di pandemia".

Nel corso della settimana, le certezze dell’avvio della terza campagna vaccinale riguardano la Rsa Leoncini di Pontedera, dove le dosi ai 33 ospiti verranno inoculate a partire da oggi, Villa Sorriso, altra Rsa di Pontedera, che partirà invece domani con la nuova fase della campagna di vaccinazione, e la Rsa Giampieri di Ponsacco, con i 54 ospiti che riceveranno il siero a partire da giovedì 7 ottobre. Vediamo la situazione in altre Rsa di Valdera e Valdicecina. Qui Lari.

"La terza dose – spiega la direzione della Rsa Belvedere – viene pianificata nei sei mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale. Al momento, non abbiamo una data certa per l’avvio della campagna di vaccinazione con la terza dose, ma entro la prima decade di ottobre supponiamo di poter effettuare e concludere il ciclo". Infine a Volterra, alla Rsa Santa Chiara, si attendono lumi. "Al momento non abbiamo ricevuto comunicazioni a riguardo – spiega la presidente della struttura Angela Piccicuto – ma l’avvio della campagna con la terza dose di vaccino è attesa a stretto giro".