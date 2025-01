Utopia a Casciana Terme tra poesia e risate

Uno spettacolo tra poesia e comicità, quello in programma stasera, 11 gennaio, alle 21 al teatro Verdi. Qui, la Compagnia Trento Spettacoli presenta ‘Stand Up Poetry’, di e con Lorenzo Marangoni, all’interno della stagione teatrale edizione numero dodici della città di Casciana Terme che per il 2024/2025 va sotto il titolo "L’arrivo della stagione incredibile". Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. La direzione artistica è di Andrea Kaemmerle. Il costo dei biglietti; 13 euro intero, 10 euro il ridotto. Per le prenotazioni: 328-0625881 e 320-3667354.

Ecco le pieghe dello spettacolo: Lorenzo Maragoni è il campione del mondo di Poerty Slam, un’arte fortemente contemporanea che trova nella parola la propria amica più fedele e nel sodalizio tra poesia e performance la propria dimensione, un’arte fresca, dinamica ed affascinante. "Dovrebbe essere uno spettacolo che è obbligatorio vedere per la sua intelligenza e bellezza - si legge nella nota della piece. Stand up poetry è uno spettacolo di poesia performativa. Cinquanta minuti di testi originali fatti al 90% di poesia performativa e al 10% di tracce di stand up comedy, cercando e non riuscendo a trovare un equilibrio tra le due.

Attraverso il racconto della vita quotidiana, in pezzi brevi a metà tra il teatro e una specie di concerto senza musica, si confronta con i temi classici della poesia: l’amore, l’identità, la sensazione costante che la vita sia sempre sul punto di iniziare e basterebbe fare qualcosa per iniziare a vivere davvero, ma non è del tutto chiaro che cosa. La stand up poetry è un genere ibrido, all’incrocio tra la poesia performativa e la stand up comedy. Testi brevi, in equilibrio tra un registro colloquiale proprio della stand up comedy, momenti più lirici propri della poesia orale e flussi verbali vicini al rap, su temi della vita quotidiana che cercano di gettare ponti di immedesimazione tra performer in scena e il pubblico (l’amore, il lavoro, la ricerca di un’identità nel passaggio all’età adulta).

Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea, al tempo stesso leggere e profonde, e trovare i suoi punti di contatto con il teatro, e con la vita.