Uova di cioccolato ai piccoli pazienti. Due donazioni all’ospedale Lotti

Grazie alla donazione dell’associazione Territorio in comune di San Miniato, il reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera ha il suo albero delle stagioni. Si tratta di una installazione in legno riciclato ed ecocompatibile, che i piccoli pazienti potranno abbellire con decorazioni a loro piacimento, scandendo il ritmo delle stagioni o in occasione delle festività. I bambini potranno anche inviare lettere e desideri tramite la "posta dell’albero", per far riscoprire il valore della scrittura in un mondo sempre più digitalizzato. Inoltre ecco una seconda donazione ai piccoli pazienti da parte della scuola di tiro con l’arco Arcieri di Sacco di Ponsacco. Una rappresentanza di arcieri, dopo aver effettuato la donazione di sangue al centro trasfusionale dell’ospedale, insieme all’amico Spiderman si è recata al reparto di pediatria del Lotti per consegnare in dono uova di cioccolato ai bambini ricoverati e a quelli presenti in attesa al pronto soccorso pediatrico.