Uno spettacolo per la casa di riposo

Una bella iniziativa per i "nonni" della casa di riposo Del Campana Guazzesi. Un momento di divertimento e di solidarietà della città verso questa struttura che fa parte del cuore di San Miniato. Venerdì 15 settembre, alle 21.15, ai Loggiati di San Domenico, Katia Beni sarà in scena con "62 candeline. Questa sera San Miniato ve la illumino io…", uno spettacolo comico destinato a raccogliere fondi per sostenere le attività dei nonni e delle nonne della Rsa. In prima fila ci saranno loro a godersi lo spettacolo. Quelli che invece sono impossibilità ad uscire dalla strutture avranno lo spettacolo "in casa", nel pomeriggio. "Abbiamo pensato a questa iniziativa – dice l’assessore alla cultura Loredano Arzilli – per rafforzare ancora il legame di San Miniato con il Del Campana Guazzesi e per regalare ai suoi ospiti un pomeriggio diverso e spensierato".