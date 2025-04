Una serata per la sicurezza sul lavoro

Il 28 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, la Fondazione Regolino organizza un evento speciale al la Casa Culturale di San Miniato Basso, con lo spettacolo teatrale "Una stella mattutina", di Giovanni Luca Valea, adattato, diretto e interpretato da Andrea Bacci e Massimo Bonechi, e realizzato con il supporto del teatro del Dramma Popolare di San Miniato guidato da Marzio Gabbanini (nella foto). Lo spettacolo, nato all’interno del progetto "Basta", che ha dato la spinta alla creazione della fondazione, racconta in modo poetico e coinvolgente il dialogo tra due lavoratori, mettendo in luce il valore della cura e dell’attenzione per sé e per gli altri. Una storia che parla di futuro, di responsabilità condivisa, e di come piccoli gesti possano fare la differenza. Alle 17.30, prima dello spettacolo, si terrà una tavola rotonda di dibattito fra imprese, istituzioni e parti sociali sul tema della sicurezza sul lavoro. Dalle 19, poi, il via alla rappresentazione. Quella del 28 aprile sarà solo la prima di una serie di iniziative che la Fondazione organizzerà nei prossimi mesi.

Fabio Ciaponi, presidente Cda Fondazione Regolino: "La fondazione Regolino nasce da 15 anni di esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro, nei quali ci siamo spesso confrontati con un settore arretrato dal punto di vista della consapevolezza e della cultura sulla sicurezza". Il professor Giorgio Camuffo, docente di comunicazione visiva presso la facoltà di design e arte dell’università di Bolzano aggiunge: "Grazie alla collaborazione con Fabio abbiamo avuto la possibilità di sviluppare un progetto che unisse a questa tematica le mie conoscenze nell’ambito dell’educazione visiva per bambini e la mia esperienza di quasi 40 anni nel design".