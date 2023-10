Una merenda che mette i brividi

Domenica 29 ottobre alle 17 al teatro Quaranthana, per la rassegna ‘Sognare Teatro, arriva la compagnia TeatroP con lo spettacolo Una merenda da paura. Nella cucina della pasticceria di Strega Lucrezia e Stregone Bartolomeo, suo cugino, ci aspettano tante sorprese. Da un lato Bart, dopo il suo ultimo viaggio, ha scoperto l’importanza di un’alimentazione salutare che vuole far conoscere a tutti gli abitanti di Puzzo Stregato, compresa la terribile e golosissima cugina. Dall’altro Lucrezia, golosissima e molto arrabbiata, ha fretta di completare l’ordine che isolverà tutti i loro problemi economici. Età consigliata: dai 5 anni in su. Ingresso: Intero 7 euro biglietto intero, 5 euro il ridotto.