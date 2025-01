Un Piazzone tutto per i giovani. La mezzanotte con Shade

PONTEDERAIl piazzone si è riempito di giovanissimi per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2025. In tanti, circa 2.500 persone, soprattutto ragazzi e ragazze, hanno partecipato al concerto in piazza Martiri della Libertà organizzato per il quarto anno da Radio Stop e dal Comune. Sul palco si sono alternati da Shade a Petit, dal pontederese Dennis Benincasa a Federica Carta, Niveo e Crystal. Si è ballato e cantato fino a notte inoltrata. Quest’anno gli ospiti era tutti per la generazione Z, per i giovanissimi, che hanno risposto presente e si sono uniti alla musica rap e pop di Shade e degli altri giovani talenti.

La mezzanotte si è festeggiata sul palco anche con il sindaco Matteo Franconi, che ha regalato a Shade il modellino della Vespa, e tutto il resto della giunta comunale. In campo, a garantire ordine e sicurezza, c’erano 80 volontari, quattro ambulanze, due squadre a piedi di personale sanitario, un infermiere, una tenda di decompressione, 30 steward, quattro torri faro, due mezzi antincendio, una squadra Vigili del Fuoco con mezzo antincendio, 10 mezzi antintrusione e il supporto del Comune. Tante le associazioni in campo: Anc Pontedera, Anfi Pontedera, Ari Pontedera, Vab San Miniato, Misericordia Pontedera, Misericordia Montecalvoli, Pubblica Assistenza S. Maria a Monte e Cri Castelfranco di Sotto.

Per fortuna tutto è andato liscio anche dal punto di vista dell’ordine pubblico. La Polizia locale ha fatto due sanzioni con sequestro di petardi e controlli a tappeto per l’ordinanza anti-vetro, senza sanzioni ma con la richiesta di gettare immediatamente il vetro. Due ubriachi sono stati gestiti e una ragazza soccorsa per una storta ad un piede. La città è stata poi ripulita subito dagli operatori ecologici e già dal mattino del primo giorno dell’anno strade e piazze erano pulite per ricominciare con il nuovo anno.