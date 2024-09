Un look tutto nuovo per la scuola. Ristrutturazione finita alla Pertini: "Oggi chiudiamo un cerchio"

CAPANNOLI

Nuova vita per le scuole medie di Capannoli. Ieri mattina si è svolta l’inaugurazione per il completamento dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato gli spazi interni della scuola media Sandro Pertini. Un taglio del nastro che segna la conclusione di un percorso durato anni e che ha portato al rinnovamento di tutti gli edifici scolastici del Comune.

"Oggi è un giorno importante – ha detto la sindaca Arianna Cecchini – perché tagliando il nastro dell’ultima scuola rinnovata chiudiamo un cerchio. Un obiettivo raggiunto per l’amministrazione comunale grazie a quel percorso intrapreso con l’ex sindaco Filippo Fatticcioni. Una scelta iniziata anni fa, complice il fatto che l’ex scuola di via Volterrana, che abbiamo appena demolito, non poteva essere messa a norma. Da lì cominciò il progetto della nuova scuola elementare e l’idea di intervenire su tutte le altre. In questi anni sono stati 8 milioni i soldi investiti nell’edilizia scolastica, una cifra non facile da reperire per il bilancio di un piccolo comune come il nostro".

Lavori che si scontrano con il reperimento dei finanziamenti, con la partecipazione ai bandi, con la gestione delle ditte e con l’organizzazione scolastica per non fermare le lezioni.

"Un lavoro di squadra – continua la sindaca – per cui ringrazio le imprese, il direttore dei lavori, l’ufficio tecnico, i dipendenti comunali e tutto il personale scolastico. Sono stati rinnovati gli spazi interni, le classi, i bagni, ma anche gli uffici dell’istituto comprensivo che comprende anche le scuole di Lajatico e Terricciola". Una mattinata di festa cominciata con l’arrivo del complesso bandistico Belvedere.

"Lunedì – ha detto la dirigente Serena Balatresi – 200 alunni entreranno in una struttura rinnovata e sicura. Spazi che hanno acquisito una luce nuova e che garantiscono il benessere dei ragazzi e di chi ci lavora". Gli interventi sull’edificio superano i 3 milioni. Un milione e 760 mila euro sono arrivati dalla Regione dai fondi comunitari mentre oltre un milione sono quelli del Gse per l’efficientamento energetico.

"Una grande soddisfazione – hanno detto il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini, che proprio in questo edificio ha frequentato le scuole medie –. Qui a Capannoli in questi anni abbiamo visto tanti momenti di realizzazione del fare come in pochi altri Comuni è successo. Quando si inaugura una scuola è sempre un momento di festa per la comunità e per la regione intera".

I lavori proseguiranno oltre il suono della prima campanella per riguardare l’esterno dell’edificio.