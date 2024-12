Un giorno speciale per i bambini al Villaggio di Babbo Natale

CASCIANA TERME

La magia del Natale arriva a Casciana Terme con l’iniziativa "Il Villaggio di Babbo Natale": una giornata interamente dedicata ai più piccoli, ricca di giochi e divertimento. L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal comitato cascianese Commercianti, con il patrocinio e il contributo del Comune, oltre alla compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Sabato 14 dicembre, dalle 11 alle 19, piazza Garibaldi si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale, offrendo un’intera giornata di attività a tema dedicate alle famiglie e, in particolare, ai più piccoli. Non mancherà il trono di Babbo Natale con la cassetta per le letterine, un albero di Natale gigante, gonfiabili, l’igloo gigante, una scenografica slitta in legno per un’indimenticabile foto ricordo, oltre all’animazione nell’area artica e l’area giochi in legno, ideale per stimolare la creatività dei più piccoli, e lo spettacolo affascinante del mago delle bolle. Il Villaggio di Babbo Natale offrirà un’esperienza unica con tante attrazioni pensate per grandi e piccoli. Le melodie delle musiche natalizie faranno da sottofondo a una giornata indimenticabile. ""Eventi come questo sono fondamentali per il tessuto commerciale del territorio. La giornata si inserisce nel calendario di eventi che, grazie all’impegno dei commercianti, hanno animato Casciana Terme durante tutto l’anno, confermandola come punto di riferimento per la comunità e per i visitatori - afferma il presidente area vasta Confcommercio Pisa, Alessandro Simonelli.

"Una manifestazione che abbraccia alcuni degli aspetti più significativi del Natale, come l’attenzione alle famiglie e ai bambini e la voglia di stare insieme, come amministrazione cerchiamo di essere vicini a queste iniziative veramente importanti per le attività del territorio . le parole dell’assessore al commercio Rossana Sordi. "Tra le iniziative più attese la consegna delle letterine a Babbo Natale", aggiunge il presidente del direttivo Confcommercio di Casciana Terme Fabio Sassetti.