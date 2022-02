Un Carnevale all’insegna della scherma e delle sfide

Il clima carnevalesco darà un ulteriore brio a una manifestazione che si preannuncia all’insegna del divertimento e di uno sport bello, nobile ed entusiasmante. L’associazione sportiva Circolo Scherma Arno ha organizzato per sabato 5 marzo alle 16 al Palazzetto dello Sport il torneo di scherma ’Carnevale insieme 2022’ che intende appunto salutare la festa più amata dai bambini, abbinandola a giochi e ad assalti che valorizzano la stupenda disciplina sportiva della scherma. L’evento, patrocinato dal Comune di Calcinaia, può contare anche sulla collaborazione del gruppo donatori Fratres di Calcinaia e sarà rivolto ai mini-atleti tra i 6 e i 10 anni (compiuti), tesserati con diverse società sportive di scherma. I bimbi, oltre ad affrontarsi in assalti di scherma, nella disciplina del fioretto, utilizzando armi e attrezzatura di plastica e non offensive, dovranno cimentarsi in giochi ludico-motori, al termine dei quali sarà attribuito un punteggio che andrà ad alimentare quello della propria società di appartenenza. Al termine dell’evento, la società che avrà accumulato il punteggio più alto vincerà il ’Trofeo Carnevale insieme 2022’ e a ogni mini-atleta sarà consegnata una medaglia ricordo, premi offerti dal Gruppo Fratres Calcinaia. "Ci preme rimarcare – sottolinea l’amministrazione comunale - anche la bella sintonia mostrata da due associazioni sportive del territorio. Un gesto che vale la pena evidenziare e per il quale sia il Comune, sia il Circolo Scherma Arno esprimono gratitudine alla società di pallacanestro". ...