"Un affidamento nel rispetto delle regole"

Il sindaco tira dritto e non ha dubbi sulle seclte fatte alla luce dell’esposto alla Procura avanzato dalla lista Cambiamenti. "Riteniamo di aver svolto nel massimo rispetto delle regole tutti i passaggi necessari all’affidamento del progetto di ampliamento del parcheggio del Cencione; secondo l’amministrazione non ci sono rilievi penali o amministrativi da evidenziare – dice Simone Giglioli – . Riponiamo massima fiducia nella Procura e sono fiducioso che sarà fatta piena luce sulla vicenda". "Questo intervento è, senza ombra di dubbio, strategico e fondamentale per il centro storico, sia dal punto di vista degli esercenti e dei residenti, ma anche da quello dei visitatori - spiega -. Si tratta di un lavoro sollecitato anche da una mozione presentata in consiglio comunale nel 2023, un’opera che, da un lato, ci consente di avere un numero maggiore di posti auto e, dall’altro, di andare ad intervenire sul consolidamento dell’intero versante. Il lavoro dello studio di architetti che sta seguendo l’opera sta andando comunque avanti e, verso l’inizio del mese di febbraio, contiamo di poterlo già presentare alla cittadinanza". L’esposto, secondo ikl primo cittadino, è ancora una "dimostrazione della volontà della minoranza di utilizzare la giustizia per perseguire fini politici".

C. B.