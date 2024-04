Tuttocuoio vince il derby. Tre punti per la gloria

TUTTOCUOIO

2

FRATRES PERIGNANO

1

TUTTOCUOIO (4-3-3): Carcani; Solari, Puleo, Sorbo, Severi; Papi, Remorini, Centonze (30’ st Marcon); Rossi, Massaro (42’ st Fiscella), Caggianese (30’ st Turini). All. Firicano

FRATRES PERIGNANO (4-3-3): Colucci; Gemignani, Acosta, Mancini, Petri (39’ st Scremin); Baggiani, Ficarra (30’ st Freschi), Zefi (39’ st Porcellini); Taraj, Rosi, Sciapi. All. Cristiani

Arbitro: Rinaldi di Empoli

Marcatori: 30’ pt Baggiani (P); 9’ st e 37’ st Massaro (T)

PONTE A EGOLA - Tre punti per la gloria. Se domenica prossima il Tuttocuoio vince in casa del tranquillo Montespertoli torna in quella Serie D lasciata al termine della stagione 2019-20 a prescindere da quello che faranno le inseguitrici. Eh già, perché il successo per 2-1 in rimonta sul Perignano e i risultati delle seconde - tra i quali ha fatto clamore la sconfitta casalinga dello Zenith Prato, battuto 3-2 al 95° dal River Pieve - hanno dato una spinta decisiva alla promozione della squadra di Firicano (due partite, due vittorie per il neo tecnico). Così a 3 giornate dalla fine la squadra della presidente Coia ha messo sette punti di vantaggio su un terzetto composto da Zenith, Camaiore e Cuoiopelli e se vince anche la prossima gara diventa irraggiungibile. In caso contrario la Serie D potrà ugualmente materializzarsi se tutte e tre le seconde faranno lo stesso risultato dei pontaegolesi. La festa, insomma, è davvero a portata di mano, e questo fa capire ancor più l’importanza della vittoria su un Perignano rimasto invece da solo in quintultima posizione. La squadra di Cristiani, che nelle ultime 7 partite ha conquistato un solo punto e che ieri ha maturato la quarta sconfitta consecutiva, ha un rassicurante + 15 sul Castelfiorentino, penultimo, che lo rende immune dall’effettuare i play out (si spareggia se la forbice è al massimo di 8 punti), ma deve stare attento a non bruciare i 6 punti di vantaggio che ha su Lanciotto e Valdinievole, che stanno dietro. Al Leporaia comunque l’undici perignanese nel primo tempo era riuscito a scattare in vantaggio con un gran gol di Baggiani (destro all’incrocio) e aveva anche impaurito la capolista sfiorando il 2-0 con Tanaj. Poi nella ripresa è venuta fuori la miglior organizzazione della prima della casse, che ha ribaltato tutto con la doppietta di Massaro, bravo prima ad arpionare un cross di Rossi e quindi a finalizzare un’imbucata di Remorini

s.l.