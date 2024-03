"Tutto il mondo vedrà i nostri rifiuti tossici"

Alcune rotonde di Pontedera stanno arricchendosi dal punto di vista artistico ma per il consigliere comunale Alberto Andreoli, candidato a sindaco con la lista Presidio Civico, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto concentrare le proprie attenzioni sulla rotatoria del Ponte alla Navetta. "Mi chiedo – dice Andreoli – come mai il Comune non abbia ancora previsto di intervenire sulla rotatoria che si trova all’ingresso di un’altra parte della città, esattamente davanti alla lottizzazione Green Park, dove da un anno e mezzo stazionano altre installazioni artistiche, ovvero tonnellate di rifiuti tossici nascosti sotto i teloni di plastica che, data la rilevanza dell’evento Vespa Word Days tutto il mondo vedrà. Per quello non serve un avviso pubblico o un bando, basterebbe che il sindaco uscente applicasse le ordinanze di luglio-agosto 2022 che lui stesso ha emanato perché confermate dal Consiglio Di Stato".