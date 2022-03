Tutti in piazza per la pace "Serve il vostro impegno"

Fiaccolate per chiedere la fine della guerra in Ucraina. Ieri pomeriggio due piazze si sono colorate dei colori giallo e blu e di quelli arcobaleno della bandiera della pace. Una a Buti, l’altra a Ponsacco. Nella cittadina del mobile le luci hanno invaso corso Matteotti per poi fermarsi davanti al palazzo comunale. Tanti i cartelli e i messaggi di pace scritti e urlati dai bambini. Presenti le associazioni del territorio e le realtà che in questi giorni si stanno adoperando per l’invio di aiuti. Dal microfono le parole di Laura Geloni presidente Aned e dell’assessora regionale Alessandra Nardini. "Siamo qui – ha detto don Armando Zappolini – perché è importante dare forma concreta a quello che abbiamo nel cuore. La guerra non è una cosa normale". A concludere è la sindaca Francesca Brogi. "Alcuni bambini reggono un cartello – dice – c’è scritto "pace ci manchi", è così e non pensavamo potesse accadere. Vedere una piazza così piena però, significa che la società civile c’è e allora vi rivolgo un appello: abbiamo bisogno del vostro impegno". Intanto l’Asl Toscana Nord Ovest ha allestito, in accordo con le prefetture e gli enti locali, dodici punti di accoglienza per assistere dal punto di vista sanitario i profughi che stanno arrivando. Su segnalazione delle prefetture, infatti, i cittadini ucraini saranno indirizzati nei punti di accoglienza dell’Asl, dove sarà loro assegnato un codice STP (Straniero temporaneamente presente) con il quale potranno usufruire dell’assistenza sanitaria in Italia. Ogni profugo sarà sottoposto a tampone e a una visita medica, per valutarne il generale stato di salute, per conoscerne la situazione vaccinale ed eventualmente procedere con le vaccinazioni mancanti, compresa quella contro il Covid. Le persone positive al Covid saranno ospitate negli alberghi sanitari dell’Asl. Per la nostra zone i punti saranno allestiti nell’hub vaccinale di piazza del ...