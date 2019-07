Pomarance (Pisa), 28 luglio 2019 - Cinque turisti della provincia di Siena sono stati salvati la notte scorsa dai vigili del fuoco dopo essersi persi in una zona impervia e boschiva dell'alta Val di Cecina, a Pomarance, in località Miccia. Si tratta di tre uomini e due donne che hanno perso l'orientamento dopo essere stati sorpresi dal forte temporale durante una passeggiata in un bosco e che sono stati raggiunti a piedi dai pompieri e tratti in salvo.

L'allarme è scattato ieri sera alle 22.30 su segnalazione dei carabinieri che avevano raccolto la richiesta di soccorso e soltanto dopo diversi tentativi i cinque sono stati contattati telefonicamente e la sala operativa dei vigili del fuoco è riuscita a farsi inviare le coordinate geografiche del punto dove si erano radunati gli escursionisti che sono stati raggiunti a piedi dalla squadra e riaccompagnati lungo la strada principale dove hanno potuto recuperare i loro veicoli senza ulteriori conseguenze.