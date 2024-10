Tumore al seno. Inizia il mese della prevenzione

VALDERA - VALDICECINA

Ottobre, mese della prevenzione per il tumore al seno e in particolare del TSM - tumore al seno metastatico, col quale convivono circa 45000 donne, a cui è dedicata la giornata di sensibilizzazione del 13. "Noi organizzazioni di volontariato di pazienti chiediamo una tutela maggiore per diritti e proposte di cura verso quella parte di popolazione al femminile consapevole di non poter guarire- dice Laila Gabbrielli, la presidente OdV Non più Sola - Anche se è vero che, negli ultimi anni l’asticella si è spostata verso un allungamento degli anni di vita. La campagna “Non c’è tempo da perdere“ promossa da Europa Donna, a cui aderiamo, esemplifica il senso profondo di come non si debba più indugiare". In questo periodo Non più Sola ha organizzato una serie di incontri rivolti a tutta la cittadinanza per informare sui percorsi di accesso al Centro senologico del Lotti.

Domenica 13 a Casciana Terme, insieme all’associazione Idee in movimento, ci sarà una cena durante la quale alcuni medici della Senologia ed Oncologia daranno informazioni sanitarie. Lunedì 14, alle 17, l’auditorium della biblioteca di Pontedera ospiterà una tavola rotonda con i medici della Breast Unit Pontedera - Volterra. Il grande evento finale sarà sabato 19, alle 21 al Teatro Odeon di Ponsacco, con il festoso musical del Coro del Teatro dell’Alambicco, uno spettacolo con ingresso libero ad offerta il cui ricavato sarà destinato al supporto dei progetti di Non più Sola. "Per tutto il mese le volontarie si alterneranno nelle occasioni d’incontro tra la Valdera e l’ Alta Valdicecina al motto “Conoscere per poter scegliere“ - conclude la presidente- Mai come ora, con un tumore che è il primo nel mondo femminile è fondamentale essere informate". Per info: associazionenonpiusolapontedera.it.

Laura Martini