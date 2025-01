"Troviamoci lunedì al bar di Vincenzo per dimostrargli vicinanza"

Un’iniziativa nata su Facebook da un’idea di Carmine Testa, santacrocese che abita nlle vicinanze del bar dei Mille e della scuola Banti dove l’altra settimana il barista Vincenzo Lunetta (nella foto) è stato picchiato da un gruppo di adolescenti. "Troviamozi in tanti al bar dei Mille – l’idea di Testa – per dimostrare vicinanza a Vincenzo, per fargli sapere che siamo con lui, che Santa Croce è con lui. Troviamoci per un caffè e stringiamoci in un abbraccio a Vincenzo. Un’iniziativa che nelle mie intenzioni dovrebbe anche servire a coinvolgere i genitori, le famiglie, affinché riflettano su quanto successo e si rendano conto di cosa sono capaci alcuni ragazzi del nostro paese". L’iniziativa, che in un primo momento era in programma oggi, è stata spostata alle 17 di lunedì. "A scanso di equivoci – scrive Testa – non ci sono bandiere politiche. Si tratta di cittadini che vogliono mostrare vicinanza e sostegno ad un loro concittadino dopo una triste e dolorosa disavventura. Ho già ricevuto una ventina di adesioni. Siamo già molti, ma spero che lunedì si possa essere tanti di più".