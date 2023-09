Trovarelli: "Correre in sicurezza al Rally di Bientina-Buti"

BIENTINA-BUTI

Il rally come veicolo per avvicinare la pubblica amministrazione ai giovani e ai ragazzi e come propaganda per la sicurezza stradale. E’ con questo obiettivo che la polizia locale dell’Unione Valdera prenderà parte al quarantunesimo Rally di Casciana Terme. A guidare l’auto con i colori della stessa Polizia Locale sarà l’ispettore Andrea Trovarelli (comandante della Polizia Locale Valdera Nord Bientina-Buti) che avrà come navigatore la sua collega ispettrice Sabrina Mattiello, che debutterà in questo ruolo dopo aver superato il corso per navigatori della Squadra Corse Città di Pisa. "Da sempre questa Polizia Locale si occupa di sicurezza stradale, con il coinvolgimento delle scuole Primarie e dell’Infanzia dei Comuni di Buti e Bientina e, quest’anno, anche con la presenza all’Happy Hour della scienza e della tecnologia organizzato dall’Itis Marconi di Pontedera, fino agli incontri con gli studenti del liceo XXV Aprile e al corso di guida sicura all’’Expo Motori – spiega Trovarelli – Ciò nonostante, è fondamentale mantenere un rapporto di vicinanza tra la Polizia Locale e i giovani in età adolescenziale che spesso ci vedono più come un organo di repressione piuttosto che di supporto alle loro problematiche. itengo che il Rally, soprattutto quello di Casciana Terme che interessa per la prima volta il Comune di Pontedera e tutti i Comuni dell’Unione Valdera, anche per le precedenti esperienze, sia un ottimo canale per avvicinare la pubblica amministrazione ai giovani e alle migliaia di appassionati e per trasmettere loro il messaggio ’corri in sicurezza e non sulla strada di tutti i giorni’". La partecipazione non comporterà alcun onere per la pubblica amministrazione. Le spese sono a totale carico dell’equipaggio e degli sponsor carrozzeria Tiglio, Giancarlo Pneumatici, I Love Bientina–associazione commercianti, Squadra Corse Città di Pisa, Tosco Pack, Trinci Torrefazione e Ufo Plast.

g.n.