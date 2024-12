Trasforma la tua sala in un luogo da favola

Letture natalizie, che sbarcano anche nelle case, nel borgo di Terricciola. Proseguono per tutto il mese di dicembre a Terricciola gli appuntamenti con Peter Pan e i suoi aiutanti. Le iniziative rientrano nel progetto “Leggo per Legittima Difesa“, realizzato dal Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con il contributo del consiglio regionale della Toscana. Domani dalle 16 alle 20 “Regala una Favola“, un’offerta di favole a domicilio che farà trasformare il proprio salotto di casa in un palcoscenico per Peter Pan ed i suoi aiutanti. Gli appuntamenti proseguono mercoledì 11 dicembre. E’ necessario prenotare 351.5944009.