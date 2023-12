Tragedia sulla Bientinese. In Duomo le esequie delle due vittime

Sarà oggi l’ultimo saluto alle due donne, zia e nipote, morte nel tragico incidente del giorno di Santo Stefano sulla Bientinese. Saranno celebrate alle 15, in Duomo a Pontedera, le esequie di Monica Donati (62 anni di Pontedera) e Jenny Donati (40 anni – Bientina) che hanno perso la vita dopo essersi ribaltate con l’auto nelle acque del Canale Imperiale. L’Opel Corsa sulla quale stavano viaggiando in direzione Altopascio, poco prima delle 12, ha sbandato ed è finita nel fosso senza coinvolgere altri mezzi. Un impatto terribile. Per le due donne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare malgrado il tempestivo intervento di alcuni automobilisti di passaggio – fra questi anche un medico, subito intervenuto – che le hanno estratte dall’auto.