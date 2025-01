Tragedia di Calafuria, autopsia e poi le esequie

Sono ancora ore di dolore profondo a San Miniato per la morte di Stefano Palagini, 55 anni. La città si prepara all’ultimo saluto ad un uomo amato e stimato da tutti. Le esequie non sono state ancora fissate, in attesa che siano espletati gli accertamenti autoptici disposti dall’autorità giudiziaria che – da quanto abbiamo appreso – dovrebbero essere effettuati oggi.

Palagini, agente di pellami, fu colto da un malore sabato mentre si trovava in acqua per un’immersione nella zona di Calafuria. Un malore che non gli ha lasciato scampo: è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato a lungo prima di essere trasferito a Pisa con l’elisoccorso, in condizioni che sono apparse purtroppo, fin da subito, disperate.

In questi giorni, anche sui social, sono state tantissime le testimonianze di affetto e vicinanza alla famiglia, così come sono stati tanti – e molto toccanti – i ricordi di Stefano da parte dei tanti amici che con lui hanno condiviso la scuola, passione per i viaggi, gli sport, le escursioni.

Anche il sindaco Simone Giglioli ha espresso le sue condoglianze per la scomparsa di Stefano Palagini: "Una tragedia che colpisce la famiglia, gli amici e tutta la comunità sanminiatese". Le esequie potrebbero tenersi venerdì. Ma ancora non ci sono conferme.

C. B.