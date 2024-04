Traffico e bus. Ecco le regole

Da domani ci sarà da sopportare alcuni disagi legati a traffico e sosta in città. In questi giorni la circolazione è garantita più o meno ovunque, tranne il sabato quando da viale Italia partirà intorno alle 10 la grande parata in direzione Peccioli. L’unica strada che resterà chiusa per tutti e 4 i giorni è il viale Piaggio da via Roma alla stazione (tutte le info dettagliate sul sito del Comune). Sempre sabato è sospesa l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Mentre da domani a domenica è sospesa l’attività sportiva, agonistica e non agonistica negli impianti sportivi che ospiteranno i vespisti e i volontari: Bellaria, Oltrera, Il Romito, Stella Azzurra e La Rotta. Relativamente alla chiusura di alcune strade anche le linee dei bus subiranno delle variazioni. Venerdì e sabato sera viene implementato il servizio di due delle tre navette gratuite, in particolare il servizio della navetta A (Cineplex-piazza Gronchi) e della navetta B (piazza Garibaldi o ‘dei pini’-cimitero) sarà prolungato fino alle ore 1.