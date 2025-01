Tra università e Its le varie offerte: "Pericoli denatalità ed emigrazione"

PONTEDERA"Orientarsi vuol dire non sbagliare. Orientamento è un concetto che deve essere portato avanti tutto l’anno scolastico e non solo per le quinte, con il coinvolgimento di tutto il corpo docente". Il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, professor Luca Simonetti, ha riassunto in poche parole cosa sta succedendo in questi due giorni nelle scuole del Villaggio Scolastico di Pontedera dove gli studenti possono conoscere l’offerta delle università e degli Istituti tecnici superiori che in Toscana, notizia resa nota dall’assessora Alessandra Nardini, ora sono dieci rispetto ai sette del 2010. "Ma sono ancora poco conosciuti – ha aggiunto Nardini – e tutti insieme dobbiamo impegnarci a divulgarne l’importanza".

Pontedera Orienta ha preso avvio alle 9,30 con la conferenza stampa nella biblioteca dell’Itis Marconi alla presenza del dirigente Pierluigi Robino e dei suoi colleghi (Maria Giovanna Missaggia dell’Ipsia Pacinotti, Luigi Vittipaldi dell’Itcg Fermi, Maria Papa reggente del liceo linguistico e scienze umane Montale e la vicepreside del liceo XXV Aprile Giulia Piccirilli), dell’assessora regionale Alessandra Nardini e dell’assessore comunale Francesco Mori. "Orientamento è anche la capacità di far emergere talento, inclusione, sogni e ambizioni di ogni ragazzo" ha aggiunto l’assessora Nardini. "Aggiungerei anche consapevolezza e cura – ha detto l’assessore Mori – Prendere per mano i ragazzi. Il Villaggio Scolastico grazie alla sinergia tra tutti gli istituti è una comunità nella comunità". Il professor Simonetti ha parlato di "denatalità e emigrazione" come dei problemi maggiori del nostro Paese. "L’università e gli Its devono far incontrare le scuole e il mondo del lavoro per evitare che i giovani vadano all’estero e trovino in Italia le possibilità per i propri talenti". Dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale anche la richiesta a far sì che gli Istituti tecnici superiori – che in due anni dopo il diploma formano a un lavoro e una professione – aumentino di numero e di offerta che, al momento è di oltre 60 indirizzi "ma i soldi della Regione", ha specificato Nardini, "ne possono garantire oltre ottanta".

La preside Missaggia ha annunciato l’impegno delle scuole con l’ufficio dell’impiego per gli studenti che si avvalgono della legge 104, mentre la dottoressa Corradi dell’università di Pisa ha specificato che "orientamento non vuol dire attrarre, ma mettere in campo azioni per far scattare il cosidetto match fra ciò che rende felici i ragazzi e ciò che li aiuta a esprimere il proprio talento".

gabriele nuti