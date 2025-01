Torneranno i parcheggi a pagamento

SANTA MARIA A MONTEI parcheggi di piazza della Vittoria e via San Michele a Santa Maria a Monte torneranno a pagamento. Gli stalli blu verranno ripristinati al termine dei lavori di riqualificazione e sistemazione della piazza, del retro del palazzo comunale, di via 2 Giugno e piazza Marconi. L’ha deciso la giunta comunale presieduta dalla sindaca Manuela Del Grande (nella foto) nella seduta del 21 novembre scorso. L’atto è stato pubblicato l’8 gennaio all’albo pretorio. Non c’è l’allegato con le tariffe stabilite dalla stessa giunta per le due aree di sosta a pagamento.

"L’intento dell’amministrazione comunale è di migliorare l’accessibilità al centro storico di Santa Maria a Monte e mantenere e garantire l’insediamento di attività di servizio al pubblico". Per questo la giunta "ritiene opportuno che sia possibile per i cittadini fruire degli stalli di sosta disponibili in piazza della Vittoria e via San Michele" e valutato che "gli stalli di sosta presenti in piazza della Vittoria e in via San Michele sono numericamente limitati" ha deciso di ripristinare il pagamento della sosta in quanto questo tipo di "regolamentazione consenta di poter garantire una rotazione dei veicoli", valutata anche "la presenza di aree di sosta non regolamentate nelle immediate vicinanze di piazza della Vittoria e di via San Michele in cui è possibile sostare gratuitamente senza limitazioni alcune".

La sosta a pagamento, che era stata istituita dall’ultima amministrazione guidata dal sindaco Davide Turini, era stata sospesa dalla giunta Parrella all’inizio del primo lotto dei di riqualificazione della piazza. "Considerato che attualmente sono in corso i lavori dell’ultimo lotto – spiega la giunta Del Grande – l’istituzione della sosta a pagamento dovrà avvenire a partire dall’anno 2025 e comunque al termine degli interventi".