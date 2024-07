Torna alla ribalta il Maestro Roby. Esce il suo nuovo singolo "E va be"

E con l’estate ecco che torna alla ribalta il Maestro Roby. L’anno scorso uscì il suo brano "Te Quiero", orecchiabile motivo dal sapore estivo, che ottenne un bel successo. A breve è prevista l’uscita del nuovo singolo dal titolo "E va be", scritto staccato e questa, come fa sapere il cantautore santacrocese, è stata una sua licenza poetica.

E vabbé, a Roberto Filippetti è concesso questo e altro, anche perché – come egli stesso ci confida - ("Non sto più nella pelle"), contando i giorni dal lancio del nuovo pezzo. Questo, era previsto per il 29 giugno e, a questo punto Roby specifica - "di poterlo presentare, proprio a Santa Croce, mercoledì 10 luglio, in qualità di ospite, al Green Day, che si svolgerà in piazza del Popolo. Per l’estate 2024 non ho puntato sulla tipica canzone estiva – dice - ma sulla classica canzone d’amore". - Roby, com’è nata questa canzone? "L’ ispirazione me l’ha data una persona molto importante nella mia vita. A volte, quando litighiamo, lei mi dice sempre e va be’, cosa vuoi che sia. Se ci lasciamo troverai un’altra donna e, proprio da quelle sue parole, ho iniziato a scrivere il testo. Le strofe sono con un ritmo un tantino duro, grazie anche all’incisiva chitarra dell’amico Claudio Pinori, leader de Il Resto della Ciurma. Nel ritornello, come per magia, la musica diventa dolce, come la speranza, dopo un litigio, di fare sempre pace. Anche in questa occasione mi sono avvalso del contributo dei miei storici collaboratori. Con Claudio Pinori alla chitarra, avrò la dolce voce di Silva Ghelardoni ai cori. Le musiche, gli arrangiamenti ed il mixaggio saranno di Alessandro Sgherri, i giusti consigli per la bella foto della copertina di Matteo Luongo e del mio prezioso collaboratore Umberto Balsotti. - Programmi futuri? "Dopo il grande successo ottenuto nel live, sempre a Santa Croce, in occasione de La Pizza nel Pallone, allo stadio Buti, sono stato ospite, al Casale di San Miniato, in una serata animata dal Dj Dollaro che ha fatto da mattatore, riscuotendo un grande tributo da parte del pubblico presente. La prossima uscita,, sarà domani al Green Day, ancora col noto Dj Dollaro".

Marco Lepri